VIDEO | Fedez di nuovo sul palco con Tananai e scatta il bacio: fan in visibilio

Di nuovo sul palco, di nuovo vicino ai fan. Fedez si sta allenando per quello che sarà il suo grande ritorno in scena, ad aiutarlo in questo senso ci ha pensato Tananai. Il cantante è impegnato in una serie di concerti e ieri sera al Fabrique Milano sul palco insieme a lui c'era anche Fedez. Fan in visibilio che hanno ballato e cantanto insieme ai due amici innarrestabili sul palco.

Quella di ieri per Fedez è stata una giornata bella, ma molto impegnativa: ha parlato del suo progetto, il maxi concerto di beneficenza in piazza Duomo a Milano, ma anche della malattia, in fin dei conti era il primo evento ufficiale con la stampa e le domande erano scontate. Ha parlato del riavvicinamento con J-Ax e dell'andamento della guarigione: "Sono stato molto fortunato. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. , Il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene".

Il 28 giugno quindi la piazza centrale di Milano si animerà con Love Mi e quale palestra migliore del palco? Per questo motivo, e sicuramente per amicizia, Federico si sta esibendo nel tour di Tananai: per riuscire a gestire di nuovo il palco di un concerto.

Il bacio on stage

A dare un tocco hot al concerto al Fabrique di Milano ci hanno pensato proprio le due star. In un momento di gioia Fedez e Tananai si abbracciano, Fedez gli salta letteralmente in braccio e poi eccolo: il bacio. Questione di secondi, ma il momento è stato così potente che i fan si sono levati in un vero e proprio boato. A condividere il momento con un video è stata anche la fidanzata di Tananai, Sara Marino, che su Instagram ha scritto "Non sono gelosa". Una coppia di cui non sapevamo di avere bisogno, ma di cui non potremo più fare a meno.