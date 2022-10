Fedez riceverà il tapiro d'oro per la polemica sullo sfruttamento del figlio

Questa sera a Striscia la notizia Fedez riceverà il suo settimo tapiro d'oro da Valerio Staffelli. La statuetta d'oro più temuta dai vip italiani finirà, ancora una volta, in mano al rapper milanese e marito di Chiara Ferragni. Il motivo? La burrascosa polemica per il presunto “sfruttamento” del figlio Leone, distolto dai suoi disegni per “posare sorridente” in una storia su Instagram.

Proprio ieri, infatti, Chiara Ferragni ha pubblicato una storia, sul suo profilo Instagram da 28,1 milioni di followers, dove mostrava una classica scenetta di famiglia durante i festeggiamenti per il 33esimo compleanno di Fedez. All'iinfluencer, però, è sfuggito qualcosa, cioè l'audio del video incriminato in cui si sentiva la tata di Leone e Vittoria rivolgersi al primogenito dei Ferragnez con queste parole: "Ci metti un minuto Leo. Fai un sorriso e poi hai finito e puoi continuare a disegnare". Il video, subito dopo, è stato cancellato e ripostato da Chiara senza audio ma in tantissimi non hanno potuto non notare e commentare la frase detta dalla tata scatenando un vero e proprio polverone mediatico sullo sfruttamento dei bambini per monetizzare.

«Era il momento dello spegnimento delle candeline e la tata ha solo chiesto a Leone di smettere di disegnare, fare un sorriso e poi riprendere a disegnare», chiarisce il rapper che romperà il silenzio sulla questione proprio a Striscia la Notizia, aggiungendo: «In Italia esistono un sacco di famiglie che monetizzano attraverso i figli, ma non siamo noi quelli a cui andare a bussare alla porta. Non facciamo pubblicità con i nostri figli, ma delle semplici foto».

Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia su Canale 5 alle ore 20.35.