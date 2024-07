Fedez a Taranto, beneficenza o pubblicità? Riondino: "La domanda ce la siamo posta pure noi"

Di recente Fedez e il presidente del Codacons Carlo Rienzi hanno siglato la pace dopo anni di controversie a Taranto per un'iniziativa legata all'ex Ilva. "La nostra idea è di cercare di utilizzare come veicolo l'onda mediatica del nostro incontro facendo una battaglia comune", ha dichiarato il rapper nel corso dell'incontro del 21 giugno dove ha anche annunciato l'intenzione di elargire una donazione al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Taranto: "Vita natural durante cercheremo di portare il tema più in alto possibile per far sì che ne parli", ha assicurato.

A qualche giorno dall'evento che non è stato estraneo da polemiche, è arrivato il commento di Michele Riondino, attore e regista che nel suo ultimo film, Palazzina Laf, ha raccontato i casi di mobbing all'interno dell'Ilva di Taranto. A Riondino, infatti, la delicata situazione che riguarda i lavoratori dell'Ilva è ben nota, essendo nato e cresciuto a Taranto dove da anni è impegnato nel Comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti. Inoltre dal 2012 è il direttore artistico del concertone dell'Uno maggio di Taranto, pensato proprio per accendere i riflettori sui problemi della città legati all'Ilva e all'inquinamento.

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere del Mezzogiorno, a Michele Riondino è stata chiesta un'opinione sull'iniziativa di Fedez: "Il rapper ha annunciato una donazione per l’oncoematologia pediatrica. Vera beneficenza o pubblicità?". Pronta la replica dell'attore: "La domanda ce la siamo posta pure noi. Non vogliamo togliere attenzione a Taranto, è bene che se ne parli. Non so però cosa sia venuto Fedez a fare e come la farà. Fa strano che sia arrivato senza avvisarci, senza rivolgersi a chi si occupa del problema da decenni, come noi che organizziamo l’Uno Maggio Taranto. In passato abbiamo chiamato diverse volte Fedez a esibirsi sul palco e non abbiamo mai ricevuto considerazione", ha affermato.

Il regista comunque ha rimarcato l'importanza di tenere alta l'attenzione su Taranto e si è detto felice della decisione di Fedez: "Sono contento che ora si esponga con una donazione laddove ci sono medici e infermieri che andrebbero santificati perché combattono in prima linea una guerra. Invito tutti a fare un giro nei reparti oncologici, un posto di morte dove si respira un'umanità che fa bene al cuore". Poi una battuta sull'improvvisa pace tra Codacons e Fedez: "Quanto all'alleanza con il Codacons, avremmo potuto organizzare un incontro di wrestling in piazza a Taranto e avremmo potuto raccogliere molto di più", ha concluso.