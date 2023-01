Fedez finisce il tatuaggio (e riscopre il lato b): la foto

A distanza di qualche mese Fedez torna sul mega tatuaggio iniziato lo scorso settembre. "Oggi forse lo finisco" fa sapere su Instagram, dove condivide una foto in cui è nudo proprio per far vedere il disegno che prende tutta la schiena, passando per il gluteo sinistro fino a dietro la coscia.

Sul lato b una enorme emoticon a forma di pesca per censurare le natiche, anche se c'è poco da lasciare all'immaginazione. Il rapper ha poche parti del corpo rimaste scoperte - la parte posteriore della gamba destra e il polpaccio sinistro - ma non è detto che prossimamente non troverà altre cose da volersi incidere sulla pelle.

Il tatuaggio dedicato ai figli

Questo tatuaggio è dedicato ai figli, Leone e Vittoria, e ha deciso di farlo dopo il tumore al pancreas. Rappresenta la sua rinascita, che è stata possibile grazie all'amore dei suoi bambini e della moglie, Chiara Ferragni, come ha più volte raccontato. Il disegno è un'araba fenice - simbolo di rinascita, appunto - che prende vita dalle ceneri del fuoco di due angeli, che rappresentano i due figli. E a proposito di figli, Fedez ha svelato proprio qualche giorno fa che ne vorrebbe altri, ma per il momento lui e Chiara Ferragni assicurano che non c'è nessun annuncio del genere da fare.

La foto pubblicata da Fedez su Instagram