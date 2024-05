Fedez, il nuovo tatuaggio sul palmo delle mani: cosa si è disegnato (foto e video)

Agli ormai innumerevoli tatuaggi che gli ricoprono il corpo, nelle scorse ore Fedez ne ha aggiunto un altro, o meglio, due, disegnati sui palmi delle mani per formare un unico "tema". La decisione è stata comunicata sui social dal rapper subito dopo l'udienza che si è tenuta presso il tribunale di Roma per il processo contro il Codacons, terminata con la richiesta di proscioglimento da parte della procura di Roma. "Adesso vado a tatuarmi, a farmi un tatuaggino sui palmi delle mani che per chi non lo sapesse credo sia una delle zone più dolorose, più splatter..." ha anticipato il rapper ai follower con cui in seguito ha condiviso i momenti della seduta con il suo tatuatore di fiducia.

Lui è Gabriele Anakin, già conosciuto come l'autore del tatuaggio con le fattezze di Vittoria che Fedez si fece eseguire lo scorso anno sulla gamba e che tanto fece discutere per un risultato non proprio soddisfacente. Insieme a lui, sulla terrazza della sua camera di hotel in centro a Roma, Fedez si è ripreso durante l'esecuzione del tatuaggio che, alla fine, ha portato al risultato postato dal tatuatore: due mani, eseguite appunto sui palmi delle mani del rapper, che sembrano voler ricordare quelle della Creazione di Adamo di Michelangelo, parte della decorazione della volta della Cappella Sistina. "La prima volta non gli era bastata", ha scritto Anakin a corredo del video e delle foto che lo mostrano con Fedez, riferendosi al tatoo non proprio entusiasmante con il viso della figlia. Tanti sono gli utenti che stanno commentando il post del tatuatore e la scelta di quelle due mani che per qualcuno potrebbero avere un significato riferito alla personale situazione sentimentale: "Mano di uomo e mano di donna , distanti ma in un certo senso uniti", è una delle osservazioni a corredo della foto del tatuaggio che, coincidenza vuole, sia stato eseguito a poche ore dal compleanno di Chiara Ferragni, il primo che i due passano distanti dopo la turbolenta separazione.

Di seguito i video e le foto del tatuaggio di Fedez

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.