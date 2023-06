"È vero, la foto di quel tatuaggio fa schifo": il tatuatore di Fedez replica agli insulti, cos'è successo (video)

Continua a far parlare l'ultimo tatuaggio di Fedez, per nulla apprezzato dalla platea di follower che ancora commenta negativamente la riuscita di un ritratto della figlia Vittoria molto distante dalla sua vera, autentica bellezza. "È vero, non rispecchia la bellezza di Vittoria, ma rispecchia la sua anima" ha replicato il rapper per arginare le critiche degli utenti, molte delle quali rivolte al tatuatore poco capace di riprodurre le fattezze della bimba. "Fossi in te denuncerei il tatuatore", ha scritto qualcuno. "Tua figlia è di gran lunga molto più graziosa! Non le ha reso giustizia", si legge in un altro commento. E così, a distanza di qualche giorno, proprio Gabriele Anakin, il tatuatore di Fedez chiamato in causa da migliaia di persone dal suo profilo social, ha voluto rivolgersi agli utenti per spiegare cosa sia effettivamente successo e perché quella foto non rifletta davvero il suo tatoo.

"Sono colui che ha osato tatuare ‘Vittoria brutta’ a Fedez. La foto di quel tatuaggio è terribile, è vero, fa schifo. Quindi mi becco tutti gli insulti e alzo le mani. Ma vi posso assicurare che non era così brutto" ha esordito il tatuatore nel video pubblicato su TikTok per raccontare cosa sia effettivamente successo nel suo studio. Il ragazzo ha spiegato come sia stata quella prima foto a non rendere alla perfezione l'esito del tatuaggio, e non il disegno in sé: "Io fino a oggi nella mia vita non ho mai avuto rimpianti. Oggi il rimpianto più grande della mia vita è aver airdroppato (condiviso tramite AirDropp che trasferisce i file tramite iPhone, ndr) la foto di quel tatuaggio a Federico. La foto è stata fatta subito dopo aver fatto il tatuaggio, e per chi non lo sapesse, per chi non è tatuato, il tatuaggio appena fatto gronda sangue, è rosso, gonfio, fa schifo. Semplicemente andavamo molto di corsa, abbiamo fatto sta foto, gliel'ho mandata e lui l'ha condivisa. Sono dispiaciuto non tanto per la m**da che mi sono preso, ma per il fatto che sono consapevole che il tatuaggio sia bello".

Infine, il suo grazie a Fedez: "Ringrazio Federico che ha capito la situazione, e senza che io gli dicessi niente ha messo le storie del tatuaggio effettivo" ha aggiunto, mostrando alla fine del video la piccola Vittoria intenta a osservare attentamente se stessa riprodotta sulla pelle del suo papà.