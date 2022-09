Fedez: ecco il nuovo tatuaggio che copre tutto il corpo (dedicato ai figli)

C'era ancora una parte del corpo che era rimasta priva di tatuaggi e Fedez ha deciso di "dipingere" anche quella: trattasi della schiena. Il motivo è dei più sentiti ed intende celebrare la sua rinascita dopo un anno difficile, segnato dalla battaglia contro il cancro al pancreas; rinascita avvenuta col supporto dell'amore dei suoi bambini Vittoria e Leone. A mostrarlo sui social in queste ore, mentre è ancora in fase di work in progress, è lo stesso rapper e marito di Chiara Ferragni, che questa mattina ha invitato il tatuatore a casa. Il significato è il seguente: "L'araba fenice rinasce dalle ceneri del fuoco dei suoi due angeli", spiega lui stesso.

E' durata qualche ora la prima fase di lavoro per la messa a punto del tatuaggio di Fedez, e per ora si è concentrata sul polpaccio, dove il tatuatore ha disegnato due angeli che si scaldano le mani di fronte ad un fuocherello. Dal fumo che si erge da questo fuoco, si sviluppa poi un'araba fenice, segno di rinascita per antonomasia, che spazia per l'intera schiena. Inutile dire che i due angioletti rappresentano proprio Leone, 4 anni, e Vittoria, 1, avuti dall'imprenditrice digitale con cui proprio ieri ha festeggiato quattro anni di matrimonio. Insieme la famiglia ha combattuto a marzo la paura più grande, quella della malattia, a seguito della quale il cantante, 33 anni, ha subìto l'asportazione dell'organo malato nonché di altre aree intorno. L'ultimo esame istologico però ha avuto un esito positivo, tale da lasciar sperare che il peggio è alle spalle.