Fedez beccato con Taylor Mega, ex di Tony Effe: le foto dopo le tensioni con Chiara Ferragni

Prosegue la nuova vita di Fedez, ormai sciolto da ogni legame matrimoniale con Chiara Ferragni con cui, però, non mancano frecciatine lanciate a distanza. L'ultima uscita serale del rapper ripresa dai paparazzi è quella pubblicata dal settimanale Chi, a Milano, insieme all'amico e socio Leonardo Maria Del Vecchio e a sua moglie Jessica Michel Serfaty. Insieme a loro anche un'altra donna che non è Garance Authié, la modella con cui il rapper è stato beccato in più occasioni, ma l'influencer Taylor Mega.

La donna non è affatto estranea alle cronache mediatiche: nota in passato per un flirt con Flavio Briatore, è stata anche concorrente dell'Isola dei Famosi, ma soprattutto è la storica ex fidanzata di Tony Effe, cantante ed ex amico di Fedez che non troppo tempo fa è stato beccato insieme a Chiara Ferragni, con la quale stava trascorrendo una serata. Un incrocio decisamente particolare questo, oggi raccontato dal servizio che parla di una serata tra amici, trascorsa prima a cena nell'esclusivo locale Casa Cipriani e poi proseguita a casa di Del Vecchio, erede di Luxotica.

Il presunto flirt tra Fedez e Taylor Mega

Tempo fa erano anche emersi rumors su un presunto flirt segreto tra Fedez e Taylor Mega, tanto che Chiara Ferragni aveva improvvisamente deciso di bloccare Mega su Instagram. Di recente, ancora, era stato proprio Tony Effe a raccontare di aver ricevuto una proposta da Fedez per collaborare insieme a un brano, ma lui aveva deciso di rifiutare, preferendogli Gaia e dando vita a quella che è già diventata un tormentone, ovvero Sesso e Samba. Fedez ha poi pubblicato il singolo Sexy Shop con Emis Killa. Sembrerebbe, inoltre, che i rapporti tra i due si siano incrinati dopo lo scontro tra Fedez e Naska, di cui Effe è amico, che avrebbe spinto quest'ultimo a prenderne le distanze.