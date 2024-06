Fedez chiama Salvini in diretta social, la sua assistente sbotta: "Quanto sei stron*o"

Fedez ha deciso di chiamare a Matteo Salvini durante una live social. Per dirgli qualcosa? No, solo per il gusto di sentirsi rispondere "pronto?" dall'altro capo del telefono e mettere subito giù, facendosi poi una grassa risata insieme alle persone che erano con lui. Questa è la scena registrata in un video di TikTok che mostra il rapper 34enne mentre con il creator Il Rosso e un gruppo di amici decide di mettere a punto il piano della curiosa telefonata.

"Chiamiamo Salvini?!" dice Fedez supportato dal gruppo: "Tanto non mi risponde, posso sempre dire che mi è partita la chiamata. Se risponde metto giù, poi lo richiamo e dico scusa mi è partita la chiamata", prosegue ancora il rapper probabilmente rispondendo alla sua assistente che accanto a lui, ma fuori dall'inquadratura, gli consiglia di non farlo. Nulla da fare: Fedez compone il numero di Salvini e mentre il telefono squilla e Fedez si dice certo di non ricevere risposta, ecco che di nuovo una voce fuori campo sbotta a bassa voce "quanto sei stron*o, quanto sei...". A quel punto la voce del ministro - "Pronto?!" -, Fedez che chiude subito la chiamata e le risate sue e del gruppo. "Ora dico che mi è partita la chiamata" prosegue il rapper che non smette di ridere per un gesto tanto entusiasmante. "Pensavo parlasse, che gli dicesse almeno ciao..." è stato il commento di un membro del gruppo "deluso" dalla trovata del cantante.

I rapporti tra Fedez e Salvini

Sono diversi i trascorsi che riguardano Fedez e Salvini. Durante il Concerto del Primo Maggio 2021 Fedez accusò la Lega critica verso il ddl Zan e tutta la dirigenza della Rai tacciata di tentativi di censura. Quanche mese dopo, quando Luca Morisi, ex responsabile della comunicazione social del leader della Lega, venne indagato per cessione di stupefacenti, Fedez fu ancora molto duro: "Amici circensi, se vi avanza un naso rosso con l'elastichino da prestare a Salvini, scrivetemi in privato", scrisse il rapper su Instagram: "Questa è la storia di un eroe contemporaneo. Un uomo che ha sacrificato la sua intera vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Un uomo che andava a citofonare a casa della gente dicendo 'scusi lei spaccia' o che commentava la sentenza del caso Cucchi dicendo 'la droga fa male'. Oggi scopre di aver avuto al suo fianco un drogato, ma che magicamente non diventa un drogato, ma un amico da aiutare a rialzarsi". Poi l'evidente antipatia di uno verso l'altro si è placata e Salvini, a parte un breve commento rilasciato a Francesca Fagnani nel fuorionda di Belve, non ha più proferito parola su Fedez e sulle sue vicende, personali e giudiziarie.