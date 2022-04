"Brindo con i farmaci". Fedez parla per la prima volta della terapia (a cena con Chiara)

Fedez torna a parlare pubblicamente della malattia. Lo fa su Instagram, nel corso di un video in cui si immortala a cena con la moglie Chiara Ferragni: si tratta della prima serata di coppia dopo l'operazione subita da lui per cancro al pancreas. E si tratta del primo accenno che lui fa alla terapia che dovrà seguire dopo l'intervento di rimozione del tumore, avvenuto all'ospedale San Raffaele di Milano.

Dopo una giornata casalinga insieme ai figli Leone e Vittoria, tutta documentata come sempre sui social, Fedez racconta ai follower anche la sua prima uscita insieme alla moglie. Aria di libertà, finalmente, dopo i giorni di recupero post operazione vissuti nell'appartamento di Citylife, a Milano. Una vera e propria cenetta romantica per tornare alla vita di tutti i giorni, organizzata Dal Bolognese, uno dei ristoranti più prestigiosi del capoluogo meneghino.

Nelle immagini, Chiara tiene in mano un calice di vino bianco e sorride alla videocamera. Fedez, dal canto suo, tiene in mano un flaconcino di farmaci, lo avvicina al calice e scherza: "Fuori per la prima volta - dice sorridendo - Federico non puo' bere e quindi brinda con i suoi enzimi pacreatici. Fedeli amici di viaggio. E terzi incomodo in questa serata romantica".

Cosa sono gli enzimi pancreatici Creon

Ad essere inquadrato è il Creon, un farmaco a base del principio attivo Pancrelipasi, appartenente alla categoria degli Enzimi pancreatici e nello specifico Preparati a base di enzimi. Un trattamento dell'insufficienza pancreatica, tra i medicinali inclusi nel percorso di cura del rapper 33enne, che finora ha tenuto massimo riserbo su quali saranno i prossimi passi della terapia.

Sin da quando è uscito dall'ospedale, infatti, Fedez ha documentato la sua lenta e graduale ripresa. Dall'abbraccio con Vittoria al ritorno a casa, che ha commosso l'Italia intera, alla pancera indossata post intervento all'addome e su cui si è divertito a disegnare insieme al figlio Leone. Ora l'ingresso degli enzimi "fedeli compagni di viaggio" all'interno della sua quotidianità. Un percorso di condivisione della malattia che diventa solidarietà concreta con la Fondazione Fedez, lanciata dall'artista milanese attraverso le Instagram Stories nel pomeriggio di domenica. Realtà filantropica e senza scopo di lucro destinata ai meno fortunati: tra le prime iniziative si registra l'acquisto di un camion per il trasporto di aiuti umanitari in Ucraina.

Il video