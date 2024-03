Fedez, la rivelazione: voleva il terzo figlio, ma le cose sono andate diversamente

C'è un dettaglio che emerge dall'ultimo post di Fedez e che non può passare inosservato. Un dettaglio che racconta l'intenzione del rapper di mettere al mondo un terzo figlio insieme alla moglie Chiara Ferragni, con cui però le cose sono andate diversamente: oggi la coppia è separata, dopo l'annuncio di crisi arrivato circa un mese fa. Lo si capisce da una lista di desideri che il cantante aveva scritto nel 2022 e che rende pubblica solamente oggi. Diversi gli obiettivi, tra cui appunto quello di "possedere un altro figlio".

Nel pomeriggio di ieri Fedez ha condiviso alcuni scatti relativi al momento più difficile della sua vita: la battaglia contro il tumore vissuta due anni fa. Proprio in quell'occasione l'artista aveva compilato una lista di buoni propositi da portare a termine una volta che l'incubo fosse finito. Tra questi, quello di avere un altro bambino dopo Leone e Vittoria, che oggi hanno 6 e 3 anni. Un desiderio che poi non è stato portato a termine poiché gli anni successivi della sua vita sarebbero stati sentimentalmente complessi.

La prima crisi pubblica tra Fedez e Chiara è stata infatti quella avvenuta già a febbraio 2023, dopo Sanremo. Quello che è accaduto ce lo ricordiamo tutti: lei era conduttrice, lui ospite in platea. Lei gli aveva chiesto di mantenersi discreto, lui invece salì sul palco stampando un bacio in bocca a Rosa Chemical, artista in gara quell'anno. Da allora i due avevano impiegato molto a riprendere una routine serena nel loro rapporto, almeno a giudicare da quanto raccontato sui social. Poi però una nuova bomba ha messo a dura prova la solidità della relazione: il caso Balocco, con Chiara multata per un milione di euro dall'Antitrust per promozione ingannevole di beneficenza.

Insomma, il desiderio di avere un altro figlio per Federico non si è avverato. Almeno per ora. E gli altri desideri? Erano i seguenti: "Concerto a giugno in duomo", "Vacanza a Las Vegas", "San Siro da solo", "Vincere Sanremo, Eurovision o Grammy". I primi due sono stati messi a segno, ora non resta che lavorare per raggiungere gli altri.