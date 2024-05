Fedez e il rapper Tony Effe hanno litigato "per colpa di una donna famosa"

Un'amicizia lunga anni, l'ultimo avvistamento insieme qualche settimana fa a Milano, poi la (presunta) lite. Sarebbe finito male il rapporto tra Fedez e il collega Tony Effe, sodali da sempre ma da oggi in tensione "per colpa di una donna famosa". A lanciare l'indiscrezione è il sito Dagospia dopo che i più attenti online si erano accorti che i due cantanti avevano smesso di seguirsi su Instagram, indizio eloquente ai tempi dei social netowrk.

L'ultima volta che Fedez e Tony Effe sono stati immortalati l'uno accanto all'altro è qualche settimana fa, quando l'ex marito di Chiara Ferragni ha partecipato al party di lancio di Icon, album del collega. Poi più nessun rapporto, almeno pubblicamente, e il brutto gesto sui social. I motivi della lite avrebbero a che fare con Taylor Mega, volto televisivo e influencer nonché compagna di Tony per diversi anni. Nelle stesse ore in cui la voce si diffondeva sui social, Dagospia scriveva: "Fedez in privato con i suoi amici parla sempre di Taylor Mega. Che cosa bolle in pentola?".

Quale sarà il motivo del litigio? Che rapporti ci sono tra Fedez e Taylor? Non è ancora dato sapere. Di certo c'è che Fedez si sta dedicando alla mondanità dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, con cui è stato spostato sei anni e da cui ha avuto i figli Leone e Vittoria. Intanto si moltiplicano le voci secondo cui il rapper starebbe affrontando un momento complicato dal punto di vista delle condizioni di salute. Nei giorni scorsi si è parlato di problemi "gravi", ma ieri l'artista ha voluto smorzare i timori scrivendo su Instagram che domenica ha avuto problemi ma che ora va meglio. "Non so perché i giornali stanno scrivendo che sto morendo" ha aggiunto.