Fedez si trasferisce nella nuova casa: le foto prima del trasloco (e quel dettaglio che ricorda Chiara Ferragni)

Fedez è pronto a traslocare nella sua nuova casa da single in un momento sempre più segnato da un'altissima tensione relazionale con la moglie. La gestione della crisi con Chiara Ferragni, infatti, sembra ormai decisamente sfuggita da qualsiasi attenzione reciproca e nemmeno in occasione del compleanno della figlia Vittoria, i due si sono risparmiati piccoli grandi dispetti raccontati come pesanti retroscena. Ora tra i due la distanza appare più che mai siderale e anche il trasferimento del rapper in una nuova casa va nella direzione della stabilità di un allontanamento per ora nettissimo.

Fedez ha annunciato nei giorni scorsi di aver trovato un appartamento di 400 mq sito sempre a Milano, in piazza Castello, location che gli permetterà di essere a "portata di mano" dei suoi amatissimi figli Leone e Vittoria riomasti a vivere con la loro mamma nell'attico a Citylife. "Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora" aveva dichiarato. Ora al trasloco manca davvero poco, come lui stesso fa capire dalle storie Instagram pubblicate qualche ora fa che hanno anche ricordato un dettaglio riferito alla "vecchia" casa coniugale.

"Sto cercando il letto dei bimbi per la casa nuova", ha scritto prima Fedez chiedendo consigli ai follower rispetto a uno stravagante letto a forma di bocca spalancata di un grosso orso. Ma è l'altra foto in cui mostra la sua "cabina armadio di design fatta su misura" che porta alla memoria il famoso tour che lui stesso registrò tra le stanze enormi dell' "armadio" della ex moglie, con le dovute e lampanti differenze tra la sua attuale pila di vestiti poggiati sulla sedia e gli immensi ambienti di allora. "Non è una cabina armadio, è La Rinascente" diceva allora Fedez, oggi alle prese con un cambiamento che ha travolto la vita, armadi compresi...