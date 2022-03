Chiara Ferragni racconta il compleanno di Leone: "Il nostro umore non era dei più allegri, ma è stata una grande festa"

Chiara Ferragni ha raccontato l'ultima settimana trascorsa accanto a Fedez prima dell'intervento a cui si è sottoposto per un tumore al pancreas. Le foto dei momenti più significativi trascorsi con il marito e con i figli Leone e Vittoria hanno supportato le parole di un post che ha ripercorso le ore trascorse in famiglia, lontano dai social che adesso riportano tutte le emozioni del periodo più difficile delle loro vite. Vite scandite anche avvenimenti importanti, come il compleanno dei bambini: la più piccola ha compiuto un anno il 23 marzo, quattro giorni prima il fratellino Leone, festeggiato con un piccolo party che adesso Chiara ha condiviso con una serie di scatti.

La festa di compleanno di Leone

"Sabato scorso era il quarto compleanno di Leone" scrive Chiara nella didascalia dell'album virtuale dove si vedono Leone con la sorellina, mamma, papà e pochi amichetti durante la festicciola a tema 'Super Eroi'. "Avevamo organizzato una grande festa con tutti i suoi compagni di classe e amici, visto che non aveva mai festeggiato davvero gli ultimi due anni a causa della pandemia, ma abbiamo dovuto cambiarla il giorno prima: papà ha dovuto subire un intervento chirurgico martedì ed è stato importante non rischiare il covid prima (per questo non sono state coinvolgte così tante persone). Quindi abbiamo avuto solo i suoi cinque migliori amici e la famiglia".

Poi l'accenno allo stato d'animo segnato dall'angoscia per l'imminente intervento di Fedez: "Il nostro umore non era dei più festosi, ma alla fine è stata una grande festa per il nostro piccolo" ha aggiunto Chiara che si è detta grata per questi ricordi, resi indelebili anche per i sorrisi del piccolo festeggiato, autore di un tenerissimo gesto che ha commosso il suo papà.