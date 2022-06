Tumore, Fedez dal palco: "Devo ringraziare mia moglie". Chiara in lacrime nel pubblico

A fine marzo Fedez si è operato a seguito di un tumore al pancreas. Un intervento che si è risolto nel migliore dei modi e che il rapper ha ricordato sul palco di Love Mi, il concerto solidale organizzato in Piazza Duomo, a Milano, in occasione della riconciliazione di J Ax. Nel suo discorso, il cantante milanese ha voluto ringraziare i medici che le hanno salvato la vita, ed una dottoressa in particolare, ma anche la moglie Chiara Ferragni, che gli è stata al fianco nei giorni più difficili. E lei, presente nel pubblico, è scoppiata a piangere.

"Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo - ha dichiarato ad un certo punto del live Fedez - Fino a tre mesi non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un'ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita". Quindi l'artista milanese si è rivolta alla moglie e madre dei figli Leone e Lucia, tra gli spettatori insieme alla sorella Valentina e alle altre amiche: "Poi ringrazio la persona piu importante che mi è stata vicina e che è mia moglie. Ti amo tanto". Impossibile per Ferragni trattenere le lacrime.