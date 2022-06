"Già sul palco a cantare, felice di me": Fedez mostra la cicatrice a tre mesi dall'operazione

Tra cinque giorni, il 28 giugno, Fedez salirà sul palco allestito in piazza Duomo per il concerto Love Mi. Un evento importante anche perché sarà il primo vero concerto di Fedez dopo l'operazione. In queste settimane è spesso salito sul palco con Tananai, poi le esibizioni per il lancio della canzone La dolce vita, tutti eventi che lo hanno aiutato a prepararsi per il grande giorno.

L'ansia però non è poca e così su Instagram condivide tre storie in cui ripercorre con tre foto importanti questi tre mesi: uno scatto dopo l'operazione e con i cerotti sulle ferite, i punti sull'addome e poi la cicatrice. "Tre mesi esatti dall'operazione e mancano solo cinque giorni dal concerto - scrive Fedez - Non nego che un po' mi sto cag*ndo sotto. Ci è voluto tanto lavoro, riabilitazione, fisioterapia e forza di volontà per arrivare pronto fino a questo giorno. Comunque vada non posso che essere felice di questo viaggio. Più che Chi sei, da dove vieni io chiederei Quali ferite hanno fatto di te quello che sei?".