Fedez in ospedale, le lacrime per il regalo di Leone in un tenero video

Dopo aver ufficializzato la diagnosi di un raro tumore neuroendocrino del pancreas che ha reso necessario un tempestivo intervento chirurgico, Fedez è tornato sui social per condividere i momenti più intensi di queste giornate, senz'altro le più difficili della sua vita. "Adesso sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli" aveva anticipato il rapper preannunciando un silenzio che oggi è stato rotto con il racconto della diagnosi e dell'operazione, preceduta dai gesti amorevoli della moglie Chiara Ferragni, sempre al suo fianco, e del figlio Leone, dolcissimo nel porgere al suo papà un regalino.

Il regalo di Leone per Fedez

Nelle storie Instagram Fedez ha condiviso il bellissimo gesto che il figlio Leone ha pensato per lui poco prima che si sottoponesse all'operazione. Il bambino, che proprio il 19 marzo ha compiuto quattro anni, è andato a trovare il suo papà in ospedale e a lui ha donato un disegno con la scritta "Auguri papà, ti voglio bene, Leone". Un pensiero dolcissimo che ha fatto commuovere il cantante, poi destinatario del videomessaggio del suo primogenito condiviso insieme alle foto pubblicate dopo l'intervento. "Papà rimettiti presto, così torniamo insieme" aveva detto il piccolo ripreso anche a letto con il suo papà nelle foto che Chiara Ferragni ha condiviso solo ora, dopo giorni di riserbo. "La maggior parte di questo tempo mi è sembrato confuso, era come se il tempo si fosse fermato e avevo paura come mai prima d'ora che potesse essere successo qualcosa di brutto" ha raccontato: "Grazie alla vita per aver cambiato le cose per il meglio".

