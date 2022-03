"Sei una roccia": l'emozionante dedica di Tatiana, mamma di Fedez, al figlio

Questa mattina Chiara Ferragni ha voluto condividere con i suoi follower, e quelli del marito, una foto che ha fatto tirare a tutti un bel sospiro di sollievo. Fedez seduto al tavolo mentre fa colazione con una tazze di tè o caffè, probabilmente d'orzo, e dei biscotti. Impossibile non sperare che il peggio sia passato e gli stessi sentimenti li ha provati anche la mamma di Federico, Annamaria Berrinzaghi chiamata Tatiana, che per la prima volta dall'annuncio della malattia ha scritto sui social.

Lo fa come ogni mamma farebbe, gioendo per quel poco di serenità che può tornare a vivere: "Super ripresa, sei una roccia. Ringrazio tutti per il supporto" ha scritto proprio sulla foto della colazione dall'ospedale.

La vicinanza della famiglia e degli amici

Chiara in questi giorni è sempre stata accanto al marito, commoventi le immagini dei compleanni di Leone e Vittoria, il suo celebrato con qualche giorno di anticipo, festeggiati stando attenti al covid e a non inficiare l'importante operazione alla quale si è sottoposto Fedez martedì.

Sono stati centinaia e centinaia i messaggi di supporto che Federico ha ricevuto in questi giorni da fan, amici e colleghi. In particolare il rapper ha voluto ringraziare, pubblicamente, Gianluca Vialli per la chiamata che gli ha fatto qualche giorno prima dell'operazione: "Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po' di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore".

Fedez e la madre, il loro rapporto

Oltre all'amore che lega madre e figlio, Federico e sua madre Tatiana sono uniti dal lavoro. Lei da sempre è la sua manager, i due insieme hanno fatto grandi cose e si sono conquistati il successo. Fedez ha una grande stima della mamma e in più di un'occasione ha affermato che sono molto simili: stacanovisti e impulsivi.

Il vero nome di Tatiana, pseudonimo che usa su Instagram e con gli amici, è Annamaria Berrinzaghi. La manager ha 57enne ed ha origini ligure, nella serie tv sui Ferragnez, ovvero il racconto della vita di suo figlio e della moglie Chiara Ferragni, è stata spesso presente nelle puntate.