Tumore, tutti con Fedez: i messaggi degli amici, da Michielin a Maionchi

Tutti con Fedez. I fan, sì. Ma soprattutto gli amici, quelli che con lui stanno vivendo questo momento difficile e che "mi aiutano a tenere alto il morale", ha confidato il rapper malato di tumore. Da Francesca Michielin a Mara Maionchi, tanti i volti dello spettacolo ed affetti del rapper che stanno scrivendo pubblicamente il loro supporto al 32enne. Attraverso i social network, ovviamente, in calce a quel post in cui è avvenuta l'ufficializzazione della malattia. E al quale sono arrivati un milione e mezzo di like in meno di un'ora.

"Daje amore", è il primo commento, quello che svetta tra tutti, ed è quello della moglie Chiara Ferragni, "al mio fianco giorno e notte", ha confidato lui qualche giorno fa, all vigilia dell'operazione. "Ti aspettiamo", scrivono Valentina e Francesca Ferragni, sorelle di Chiara.

Spicca poi il messaggio di Francesca Michielin. "Grande Fede, daje tutta. Grazie per aver condiviso qusto momento complesso, ti abbraccio", si legge nel commento della cantante, che con lui ha condiviso il percorso musicale sin dal principo, da quel primo brano "Magnifico" fino all'approdo sul palco dell'Ariston con "Chiamami per nome", nel Sanremo 2020.

Commovente quanto scrive Luis Sal, tra i più grandi amici di Fedez: "More like tuNONmore".

Poi c'è Mara Maionchi, che con Fedez siedeva dietro al bancone di X Factor e che lascia una emoticon a forma di cuore. E, tra i cantanti: Noemi ("Sei una roccia"), Lorenzo Jovanotti, Ludwig, Ghemon, Mara Sattei, Loredana Berté, Francesco Facchinetti ("Forza, amico mio!). Il coro è unanime.