Fedez, il tumore e il messaggio del migliore amico Luis Sal

C'è una presenza costante nella vita di Fedez. E non è solo quella di Chiara Ferragni, la moglie. Si tratta di Luis Sal, quello che il rapper ha definito nelle ultime settimane il suo amico più stretto, dopo il naufragio di rapporti del passato. Ed infatti c'era anche lui, in questi giorni difficili dopo la diagnosi di tumore, tra gli amici che, come Fedez stesso ha sottolineato, "hanno contribuito a tenere alto il mio morale" prima dell'operazione tenutasi martedì.

Di professione influencer da due milioni di follower, conduttore con Fedez del podcast "Muschio Selvaggio", Sal ha rispettato la richiesta di privacy del cantante sin dal primo momento dell'annuncio dei problemi di salute. E' stata Chiara però ad immortalare un momento dei due amici insieme nel corso della settimana infernale seguita alla diagnosi di tumore al pancreas. In uno scatto condiviso dalla influencer, Fedez e Luis camminano l'uno al fianco dell'altro in un parco. A corredo della foto, Ferragni mette l'emoticon di un cuore, a raccontare la complicità dei due e il supporto di questi giorni.

Sul tema, Sal si è esposto solamente nella giornata di ieri, dopo che Fedez ha annunciato pubblicamente la natura dei suoi problemi di salute. Ha lasciato un commento al post. Commento incentrato sull'ironia su cui si basa il loro rapporto, fatto di feeling e di gag condivise via social: "More like tuNONmore", si legge.

Chi è Luis Sal

Classe 1997, nato a Bologna, Luis Sal è uno degli YouTuber italiani più seguiti. E' stato uno dei concorrenti della prima edizione di Celebrity Hunted, un reality (definito "real-life thriller") dove si dà "la caccia" ai VIP in coppia con il suo amico Fedez. Luis apre il proprio canale Youtube nel 2009: in poco tempo, gli iscritti aumentano in modo vertiginoso, e Luis diventa una vera e propria star del web. Oggi vanta 1,46 milioni di iscritti e oltre 250 milioni di visualizzazioni. Seguitissimo anche sui social, il suo profilo conta oggi 1,9 milioni di follower.