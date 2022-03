Fedez rompe il silenzio: "Ho un tumore al pancreas"

"Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas". Così Fedez ufficializza la malattia all'indomani dell'operazione a cui si è sottoposto all'ospedale San Raffaele di Milano. "Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo", aggiunge il rapper, 32 anni, dopo che cinque giorni fa aveva spiegato di avere non specificati problemi di salute. Poi il silenzio, fino alla comunicazione di oggi, arrivata via Instagram.

"Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso) - prosegue il cantante, che si immortala sul suo profilo subito dopo l'intervento chirurgico - A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po'". Proprio ieri la figlia Vittoria ha compiuto un anno. Una ricorrenza per cui la famigliola ha organizzato una festa in anticipo.

Nel post Fedez condivide diverse foto, che raccontano il suo stato d'animo in questo momento. Dall'abbraccio con la moglie Chiara Ferragni, 34 anni, che "è al mio fianco giorno e notte", ha confidato giorni fa. Fino ad un grafico che racconta la sua attenzione nel comprendere a fondo la malattia con cui si sta interfacciando. E ancora un video del figlio Leone, che gli manda un videomessaggio da casa: "Papà rimettiti presto, così torniamo insieme". Poi, una foto scattata subito dopo l'operazione, in cui mostra la cicatrice ma non perde il sorriso.

Infine, il ringraziamento al personale sanitario: "Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare. Vi voglio bene. Federico". Tra i tanti messaggio di pronta guarigione, quelli di colleghi del mondo dello spettacolo e di familiari. Due milioni di like al post, "mi piace" di sentito supporto in un momento così complicato.

Cos'è il tumore al pancreas e perché è tra i più pericolosi

Già nelle scorse ore alcune testate avevano specificato che l'intervento a cui si era sottoposto l'artista milanese non aveva niente a che vedere con la demielizzazione e il rischio di sclerosi multipla a cui lui stesso aveva fatto riferimento nel 2019, ma che l'operazione aveva riguardato l'addome. Il tumore del pancreas si sviluppa quando alcune cellule dell’organo si moltiplicano senza più controllo. Non si manifesta in fase precoce con sintomi particolari, motivo per cui la diagnosi della malattia viene spesso fatta quasi sempre in ritardo. Le persone più a rischio sono, infatti, quelle che si trovano nella fascia d'età tra i 50 e gli 80 anni. Solo nel 20% dei casi (quindi 1 paziente su 5) il tumore viene diagnosticato quando è ancora localizzato e si può quindi procedere con l'asportazione chirurgica. Ed è, evidentemente, quello di Fedez.

?