Fedez e il tumore: le lacrime inedite riprese dalle telecamere di sicurezza e il conforto del piccolo Leone

Mancano solo due giorni alla fine del 2022 e per Fedez è giunto il momento dei bilanci. È stato un anno complesso per il rapper, ma anche di grandi conquiste. Dopo l'operazione che ha rimosso il tumore al pancreas ha realizzato grandi cose, come ad esempio il concerto Love Mi in piazza Duomo a Milano durante il quale sono stati raccolti fondi per la raccolta fondi per la Fondazione Tog.

Fedez nella sofferenza ha acquisito nuove consapevolezze, ha capito quando importante sia davvero la famiglia e infatti il suo più grande rammarico per questo 2022 è non essere stato presente al primo compleanno della sua amata Vittoria. Per non far perdere del tutto quel giorno a Federico era stata organizzata una festa con qualche giorno di anticipo, un modo per festeggiare il primo e importante anno insieme, ma anche per provare a esorcizzare la paura di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico delicato.

"Ciao 2022 - ha scritto Fedez -. Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua."

Ma forse ciò che più colpisce del post, composto da un reel e dalla didascalia sopra riportata, sono due scene che possono essere viste nel video: la prima racchiude tutta la dolcezze di Leone che inquadrando il suo volto angelico manda al papà un messaggio di serenità: "Non farti prendere dall'ansia". Il secondo è un video inedito, ripreso dalle telecamere di sicurezza e che il rapper ha deciso di pubblicare oggi, in cui si vedono seduti al tavolo Fedez, Chiara Ferragni e Luis Sal (o almeno la figura sembra la sua). Fedez all'improvviso scoppia a piangere Chiara gli va subito vicino e lo abbraccia, poi arriva Louis e anche lui abbraccia l'amico e collega. Sono immagini forti che non possono non toccare il cuore.