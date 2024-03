Fedez ricorda il tumore, ma le sue parole scatenano le critiche: ecco perché

Sembra proprio che Fedez sia deciso a cominciare una nuova narrazione di se stesso. Dopo anni passati a raccontarsi come padre e marito di Chiara Ferragni, adesso l'artista è tornato a mettere in primo piano sui social il suo lavoro da imprenditore e musicista. Eppure questo cambio di rotta così repentino ha attirato qualche polemica, in particolare in occasione dell'ultimo post pubblicato su Instagram, in cui il rapper ha ricordato il momento più difficile della sua vita, ovvero la lotta contro il cancro.

"Esattamente due anni fa, mi operavo di tumore al pancreas. Due fottuti anni. La vita è bella". È questo il messaggio scritto da Fedez nella serata di ieri, a corredo del quale troviamo alcune fotografie di quei giorni difficili. Ebbene, proprio tra quelle foto si trova un dettaglio che il pubblico non ha apprezzato. "Comunque nel bene e nel male, Chiara c'è stata. Non includerla in questo ricordo è davvero imbarazzante", scrive un utente, attirandosi migliaia di like. Tra i commenti che hanno creato più dibattito anche quello di una donna: "Hai avuto accanto una moglie fantastica, per fortuna che nel male c'è stata". E ancora: "Comunque una foto con Chiara che ti ha tenuto la mano ogni secondo l'avrei messa, fossi in te. Siete proprio strani eh".

Che Chiara Ferragni sia stata accanto al marito durante la malattia è cosa nota. A documentarlo persino "The Ferragnez", una serie tv con cui la coppia si è raccontata su Amazon Prime, che raccontò quel periodo direttamente dalla stanza in cui Federico era ricoverato. Eppure oggi Chiara non c'è più e Federico per ricominciare da se stesso ha bisogno di riprendersi la tua autonomia. Lo dimostra anche la decisione del cantante di prendersi uno spazio tutto suo, una casa da 400 metri quadri, sempre a Milano, dove passerà il tempo iniseme ai suoi bimbi. A unire la ex coppia sembra essere rimasto infatti solo l'amore per i figli Vittoria e Leone, di 3 e 6 anni.