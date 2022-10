Fedez, visita di controllo dopo il tumore: "Mi aspetta una risonanza magnetica"

Trascorsi sei mesi dalla diagnosi di tumore al pancreas e dalla operazione di rimozione, Fedez è tornato a parlare delle sue condizioni di salute. Il rapper, attualmente giudice di X Factor, lo ha fatto con una storia Instagram dove, già nei mesi scorsi, aveva aggiornato i follower sugli esiti dei controlli medici a cui deve sottoporsi nel tempo per verificare che tutto proceda come previsto.

"Oggi visita di controllo dopo sei mesi dalla rimozione del tumore. Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente)" è stato il conciso messaggio scritto a corredo di una foto che lo mostra con le dita in segno di vittoria. E ancora: "Mandate good vibes" ha chiesto ai fan che in tutto questo tempo non hanno mai mancato di fargli sentire il loro supporto. Nessun altro dettaglio, al momento, è stato riferito da Fedez che ha solo fatto riferimento all'esame diagnostico necessario per visualizzare l'interno del corpo umano attraverso immagini tridimensionali chiare e dettagliate.

Di certo nelle prossime ore Fedez potrebbe fornire ulteriori detagli sul risultato del test importante per tenere sotto controllo la sua salute. L'ultimo esame istologico ha avuto un esito positivo, tale da lasciar sperare che il peggio è alle spalle.