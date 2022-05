Fedez si confessa: "Così, dopo il tumore, è cambiato il mio rapporto coi soldi" (VIDEO)

Non ha mai rilasciato interviste ufficiali sul tema, ma Fedez torna a parlare del tumore che l'ha colpito a marzo nel corso del suo podcast Muschio Selvaggio, vera e propria zona di comfort in cui si lascia andare alle confessioni più private. Proprio in occasione dell'ultima puntata, che ha visto protagonista il collega Lazza, il rapper si è confidato in merito a come è cambiato il suo rapporto con i soldi dopo la scoperta della malattia.

Nello spazio in cui si parlava di ambizioni e di obiettivi "in forma di denaro o di sogni", i due cantanti, coadiuvati dal creator Luis Sal (migliore amico di Fedez e co conduttore del podcast) hanno parlato dell'importanza di dare il giusto valore al denaro.

"Ti faccio un esempio - ha dichiarato Fedez - Io, prima di avere il tumore, avevo un obiettivo in soldi, adesso non me ne frega più niente. Era duecento milioni". E ancora: "Mi sono detto che non ha senso - ha proseguito - E sai perché non ha senso? Perché, metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendi conto che non è quello il fine".

"Ma poi dove li spendi?", ha domandato a quel punto Lazza. E Fedez ha fatto notare come, una volta superata una determinata soglia, cambi completamente l'approccio al denaro. "Li spendi, li spendi. E puoi anche perderli. Il tuo tenore di vita diventa diverso, inizi a spendere in aziende e fare investimenti".

Sempre nel corso della puntata di Muschio Selvaggio con ospite Lazza, i tre hanno ironizzato sul politicamente corretto e su come solo chi è vittima di una determinata problematica può scherzarci sopra. Non a caso, lo stesso Fedez si è divertito a trattare con rispettosa leggerezza il tema della sua cicatrice all'addome, mostrata da subito dopo l'intervento avvenuto a fine marzo.

Dopo l'operazione, appunto, Fedez non aveva più parlato del cancro. Solo un accenno è stato fatto a metà aprile, quando, a cena con la moglie Chiara Ferragni, ha spiegato di assumere enzimi pacreatici Creon nel suo percorso di cura post intervento, avvenuto all'ospedale San Raffaele di Milano. Nessun dettaglio aggiunto sulla terapia.

Il video

La puntata intera di "Muschio Selvaggio", le parole di Fedez al minuto 50