"Ha sconfitto il cancro in tre giorni". E Fedez replica con un duro sfogo: "Non lo auguro a nessuno"

"Non sono guarito in tre giorni". Così Fedez replica alla giornalista Serena Mazzini, che ha scritto una critica all'attivismo di Chiara Ferragni attraverso le sue Instagram Stories. Se infatti l'influencer si era detta spaventata all'idea che i diritti delle donne fossero di nuovo in pericolo (a seguito dell'abolizione della sentenza sul diritto all'aborto, registrata a giugno in America, ndr), Mazzini, esperta di social media, ha invitato la 33enne di Cremona ad occuparsi di "reale" diritto alla salute, facendo riferimento alla guarigione di Fedez dal cancro, che lei lascia intendere esser stato un privilegiato nel trattamento sanitario.

Ma andiamo con ordine. Esiste questo trend su TikTok secondo cui le creator spiegano quali sono le loro paure più grandi. Ferragni ha elencato, tra i suoi timori, "che le lotte per i diritti delle donne non siano bastati. Che nel 2022 si voglia ancora decidere del corpo delle donne" ed ha invitato tutte a continuare "a lottare" . "Diritto alla salute?", scrive Mazzini, "ma che sia reale, perché anche a noi piacerebbe sconfiggere il cancro in tre giorni in vece di essere in attesa per una colonscopia da 7 mesi".

Le dichiarazioni della giornalista non sono sfuggite a Fedez, che ha pubblicato lo screenshot sul suo profilo sfogandosi: "Scusate lo sfogo ma credo che a tutto ci sia un limite - si legge - Io so quello che ho passato e non lo auguro a nessuno. Ma soprattutto mai mi permetterei di dileggiare o sminuire in questo modo. Anche se dovessi trattarsi del più ricco e più stronzo di questo pianeta". E ancora ha proseguito rivolgendosi direttamente a Mazzini: "Se solo sapessi le conseguenze di un intervento che ha delle conseguenze irreversibili, non ci scherzeresti sopra per rendere più piccata la tua voglia di critica sociale. Io non sono guardito in tre giorni. Ma alla stupidità umana a volte non esiste cura".

Operato per l'asportazione di un tumore al pancreas a fine marzo - diagnosticatogli qualche settimana prima-, a maggio Fedez ha informato il suo pubblico che l'ultimo esame istologico lasciava ben sperare nella guarigione dalla malattia.