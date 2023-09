L'ulcera peptica, il problema di Fedez. C'è un collegamento con l'operazione per tumore al pancreas?

"Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio". Così ieri sera Fedez ha voluto tranquillizzare i follower dopo le notizie sul ricovero circolate in giornata. Quindi il ringraziamento al personale medico "che mi ha letteralmente salvato la vita" all'ospedale Fatebenefratelli. A far arrivare il rapper nel Pronto soccorso del presidio dell'Asst Fbf-Sacco di Milano è stata una emorragia interna dovuta alla presenza di "un'ulcera peptica", spiega Massimo Falconi, medico che l'anno scorso operò l'artista di tumore, "un'ulcera duodenale che ogni tanto naturalmente può sanguinare".

È possibile ipotizzare collegamenti con l'intervento al quale Fedez è stato sottoposto nella primavera del 2022 per la rimozione del tumore al pancreas? Dopo un'operazione come quella subita dal rapper "Ci può essere una fragilità più o meno importante" della parte di organismo interessata, risponde l'esperto, "ma noi non osserviamo quasi mai questo tipo di manifestazioni, soprattutto a una distanza di tempo così significativa dall'intervento chirurgico". In ogni caso, "di fatto il meccanismo è lo stesso dell'ulcera peptica", ripete Falconi, e "credo possa essere ricondotto o una secrezione acida gastrica più importante rispetto al normale, oppure a una condizione di stress, o ancora all'assunzione di farmaci senza una protezione gastrica".

Fedez "ha sicuramente fatto una gastroscopia sotto la guida dei colleghi - conclude lo specialista - e naturalmente sta seguendo una classica terapia farmacologica che inibisce la secrezione acida gastrica, a dosaggio pieno, in maniera tale da azzerare la secrezione e favorire la cicatrizzazione dell'ulcera".