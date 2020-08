Fedez con le unghie da Spongebob: un follower non apprezza, lui risponde per le rime

La prima volta a maggio - appena finito il lockdown - poi Fedez non ha più potuto fare a meno della manicure, soprattutto di quei colori sgargianti e decorazioni sulle unghie che ormai fanno parte del suo look. Ogni mese doppio appuntamento a casa Ferragnez, prima Chiara e poi lui.

Ha iniziato con unghie infuocate, poi sono arrivati i Pokemon - uno per ogni dito -, South Park e adesso, appena rientrato a Milano dopo la vacanza in Sardegna, è il momento di Spongebob. Le unghie di Fedez fanno tendenza, ma sui social qualcuno non apprezza: "Mamma mia - scrive un follower - 2020 questo è uno degli uomini più popolari d'Italia". Un commento spazzato via dal rapper, che risponde per le rime: "Mamma mia, 2020 uno dei commenti più retrogradi d'Italia".

E potrebbe restare ancora più deluso se questa diventasse la prossima moda maschile, come ipotizza ironico l'ex alunno del Collegio di Rai2 Gabriele Montuori: "+27% di uomini che si fanno le unghie di Spongebob". Perché no? Più che coraggio, in fondo, ci vuole giusto un po' di pazienza visto che una seduta dura in media 3 ore, come svelato sui social da Fedez.