Fedez, primo viaggio da papà single: "Finalmente parto con i miei bimbi"

Prima Pasqua da separati per i Ferragnez. Chiara Ferragni a Dubai con Leone e Vittoria - insieme alla mamma Marina Di Guardo, la sorella Valentina e il fidanzato Matteo Napoletano - Fedez invece a Courchevel, sulle Alpi francesi, con amici.

Rientrati entrambi a Milano dopo il lungo weekend - lei nel lussuoso attico in cui avevano traslocato poco prima di Natale, lui nella nuova casa che sta ancora arredando visto il trasferimento lampo - sono pronti a iniziare ognuno il suo nuovo capitolo, ma prima per il rapper c'è un nuovo viaggio da fare, stavolta con i figli. Finita la vacanza con la mamma, infatti, i bambini adesso sono pronti a volare oltreoceano con il papà.

Destinazione Miami, come fa sapere Fedez tra le storie Instagram: "Finalmente parto con i miei bambini. Non vedevo l'ora". Giusto il tempo di rifare la valigia, passarli a prendere, e poi via verso il suo primo viaggio da papà single. Considerando il clima sempre più teso che sembra esserci tra lui e Chiara Ferragni, il primo dei tanti...