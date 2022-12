"Che culettino": Fedez stuzzica Valentina, sorella di Chiara. Le Ferragni nude in alta montagna

Una allegra brigata sta movimentando le Dolomiti. È quella composta dalla famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, un clan composto dalle sorelle di lei e da mamma Marina Di Guardo, oltre che dai genitori di lui. Tra le scorribande messe in atto dal gruppo c'è anche una puntatina in alta montagna, dove il rapper e le sorelle Ferragni hanno ben pensato di denudarsi per portare a casa scatti super sexy.

In mezzo alla neve, e a due passi dalla lussuosissima spa dove il gruppone ha passato il pomeriggio, Chiara è la prima ad ideare divertenti foto in costume da bagno nero su sfondo bianco. Ad accodarsi è poi lo stesso cantante milanese. E poi le sorelle Francesca e Valentina. Proprio Valentina attira lo sguardo dell'artista 33enne, che finge di scambiarla per Chiara e dice: "Che culettino, amore... Ah no". Una gag che sottolinea ancora una volta il feeling tra i due cognati, che già ieri pomeriggio si erano resi protagonisti di uno sketch al ristorante, con lei che provava a gettare su un cumulo di neve lui. Proseguono così le vacanze natalizie di una delle famiglie più seguite della rete, munita di milioni di follower in totale, tanto entusiasmo e tre dolcissimi bambini: oltre a Vittoria e Leone, figli di Chiara e Federico, anche Edoardo, figlio di Francesca e del compagno Riccardo.