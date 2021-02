Fedez da Donatella Versace per scegliere i vestiti di Sanremo, Leone con i piedi sul divano

Fedez vestirà Versace al Festival di Sanremo. Il rapper è andato questa mattina a scegliere gli abiti nella lussuosa Maison, accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni - all'ottavo mese di gravidanza - e dal figlio Leone. E così, mentre papà provava i vestiti, il bambino scorrazzava nei lussuosi saloni di "zia Donatella", fino a catapultarsi sul maestoso divano. Il rapper lo ha inseguito per evitare 'danni' e quando lo ha raggiunto il bambino era già con le scarpe sul sofà. "Amore non mettere i piedi sul divano di Donatella" lo ha sgridato Fedez, anche se trattenere le risate davanti alla scena è stato molto difficile.

Poco dopo eccoli tutti e due, padre e figlio, in posa proprio con Donatella Versace, che poi ha voluto uno scatto da sola con il delizioso Leone. Ultimo giorno a Milano per Fedez, che stasera partirà per Sanremo e non vedrà la sua famiglia per dieci giorni: "Non capitava da prima della pandemia di separarmi per così tanto tempo da mia moglie e mio figlio - racconta malinconico tra le storie di Instagram - mi sembra surreale".

Sotto le storie pubblicate su Instagram da Fedez

Fedez: "Affronto l'ansia facendo meditazione e terapia Emdr"

Fedez è in gara a Sanremo 2021 in coppia con Francesca Michielin. Per lui è la prima volta in assoluto all'Ariston: "Ho un po' d'ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr - ha raccontato in un'intervista a Gente - Poi ho sempre con me un'immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna". Il rapper diventerà papà per la seconda volta tra meno di un mese (per questo la moglie Chiara Ferragni non lo accompagnerà a Sanremo).