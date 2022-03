Fedez scrive a Gianluca Vialli: "Grazie per la tua telefonata, non la dimenticherò"

"Tumore del pancreas". Tre parole che accomunano Fedez e Gianluca Vialli. Il primo lo ha comunicato ieri, dopo l'operazione che aveva fatto trattenere a tutti il fiato, il secondo sono ormai anni che convive con il cancro, ma ogni volta che ne parla è un colpo al cuore.

Fedez ieri, dal suo letto d'ospedale, ha scritto un pensiero per Vialli, impegnato nella partita della nazionale contro la Macedonia per le qualificaizoni ai Mondiali, che putroppo tutti noi sappiamo com'è andata: "Grazie di cuore a Gianluca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po' di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore".

Vialli e la malattia

Da quel giorno del 2017 in cui ha scoperto di vere il umore Vialli h sempre cercato di fare da spalla a chi si trova nella sua stessa posizione, con il sorriso, spesso con gli occhi colmi di paura, ma sempre con parole di speranza e incoraggiamento. Si è posto così anche nell'intervista rlasciata a Cattelan per Netflix: "Lo considero, in questa fase della mia vita, un compagno di viaggio che spero prima o poi si stanchi e dica: 'Ok, ti ho temprato, ti ho permesso di fare un percorso, adesso ti lascio tranquillo".