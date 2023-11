"Una volta al mese mi faccio picchiare dalla mia assistente", la confessione (con video) di Fedez

Una volta al mese Fedez si fa "picchiare" dalla sua assistente. Ovviamente si tratta di una dichiarazione goliardica accompagnata da una storia Instagram in cui il rapper mostra il momento del 'via libera' di Eleonora Sesana mentre sono su un ring armati di guantoni. Federico da tempo ormai fa boxe, sui social condivide alcuni momenti dei suoi allenamenti, e oggi ha dato la possibilità a Sesana di sfogarsi.

"Una volta al mese faccio sfogare la mia assistente e mi faccio picchiare", ha scritto Fedez come descrizione. Eleonora, che segue Federico quotidianamente, era evidentemente a disagio nel picchiarlo e per questo il rapper l'ha incitata a colpire più forte. Il tutto si è svolto nella massima sicurezza e nessuno è rimasto 'ferito'.

Chi è Eleonora Sesana

Su Eleonora Sesana sappiamo poco, pochissimo. Su Instagram ha il profilo chiuso e cerca di non essere mai inquadrata nei contenuti social che Federico condivide su Instagram (spesso non ci riesce e quindi si copre il volto con le mani, ndr). Per chi ha visto The Ferragnez, la serie tv sulla vita del rapper e di Chiara Ferragni, il suo volto sarà noto: lei insieme a Chiara ha partecipato all'avventura del climbing presso il The Edge, il noto grattacielo newyorkese.

Sesana non è chiaro da quanto tempo lavori per Fedez, poiché mantiene riservatezza circa il suo incarico e poiché condivide raramente il suo lavoro sul suo profilo Instagram, che infatti conta meno di duemila follower. È laureata in Scienze del Turismo all'Università Bicocca di Milano, poi si è specializzata in media digitali con un master conseguito presso la 24ORE Business School.