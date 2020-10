Fedez pubblica il video in cui Chiara Ferragni ha scoperto di essere incinta

A due giorni dall’annuncio della seconda gravidanza di Chiara Ferragni, Fedez ha condiviso sui social il video girato il 23 luglio scorso che mostra il momento esatto in cui lui e la moglie hanno saputo di stare per diventare di nuovo genitori. Test di gravidanza in primo piano davanti allo schermo dello smartphone rivolto verso Chiara, nel filmato pubblicato su Instagram si sente il rapper che le chiede di avere una reazione così da capire l’esito del test. Le lacrime della compagna sono eloquenti più di mille parole: "Sono una mamma doppia", commenta in lacrime lei; "Sei una doppia mamma", ribadisce lui che poi interrompe la registrazione per godere con lei da solo, finalmente, la gioia di un momento tra i più importanti per la vita di una donna, di un uomo, di una coppia.

Chiara Ferragni incinta, il video dell’annuncio a sorpresa alla famiglia

Chiara Ferragni e Fedez hanno tenuto segreta la seconda gravidanza per qualche tempo. Ora che la notizia è ufficiale la coppia ha pubblicato anche il video del momento in cui i due hanno svelato alla famiglia il lieto evento. "Quando abbiamo dato la notizia alla mia famiglia durante le vacanze in Sardegna, gli abbiamo detto di fare un video su Tik Tok insieme – ha scritto Chiara Ferragni su Instagram che, con la complicità di Fedez, ha fatto la splendida sorpresa ai genitori e alle sorelle, sciolti in lacrime.