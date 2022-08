Fedez in versione Chiara Ferragni fa impazzire i fan: "Il video più bello mai visto"

Chi l'avrebbe mai detto che il corpo di Chiara Ferragni con la testa di Fedez sarebbe diventato il video dei Ferragnez più apprezzato su Tik Tok? Ebbene sì, questo nuovo scherzetto del rapper milanese che intrpreta una giornata tipo di sua moglie Chiara ha letteralmente conquistato tutti. Pubblicato sul profilo Tik Tok di Fedez, sono bastati pochi minuti affinché questo video arrivasse a superare le 34mila visualizzazioni e ottenere oltre 400 commenti da parte di fan della coppia di influencer che hanno definito questo contenuto dei Ferragnez non solo esilarante ma forse il video più bello mai visto finora.

La clip, infatti, è divertentissima e mostra il papà di Leone e Vittoria fare finta di essere sua moglie e raccontare, in inglese e con quell'iconico modo di parlare della Ferragni sui social, uno dei suoi cosiddetti "perfect days". "Hi this is Chiara ferragni and that's my perfect day", il Tik Tok di Fedez, infatti, non poteva che iniziare con il consueto l'"Hi" introduttivo di ogni video di Chiara Ferragni per mostrare poi, una Chiara-Fedez mentre prende il sole in bikini, mentre si trucca, mentre legge, mentre si prepara a una serata di cinema all'aperto insieme ai suoi "amazing friends".

Ed è così che, durante le vacanze extra lusso nella villa a Ibiza, che i Ferragnez restano sempre sulla cresta dell'onda e, in modo semplice ed efficace, riescono ad entrare, ancora una volta, nelle vite e nel cuore di chi li segue da anni e li ama proprio per il loro modo di counicare la loro quotidianità prendendosi anche in giro e dimostrando di essere autoironici e uniti più che mai come coppia e come famiglia.