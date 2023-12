Fedez fa un video ai bambini, ma spunta Chiara: le immagini dopo giorni di silenzio

In molti si stanno domandando come Chiara Ferragni stia trascorrendo questi giorni successivi allo scandalo Balocco. C'è chi sostiene che sia in casa distrutta, chi invece ritiene che sia in procinto di partire per le vacanze. La verità si avvicinerebbe più alla prima versione dei fatti e lo dimostrano i dettagli visibili nell'ultimo video postato dal marito Fedez sul suo profilo TikTok.

Proprio nelle scorse ore infatti Fedez ha voluto condividere una clip in cui racconta come la figlia Vittoria abbia approfittato del Natale per imparare ad abbandonare il ciuccio. Nella clip, si vede papà Fedez inseguire la bambina, che lascia tutti i suoi ciucci sotto all'albero, in cambio dei regali che riceverà quest'anno. Ebbene, tra una scena e l'altra, si vede spuntare alle spalle mamma Chiara, che però non viene mai inquadrata.

Con ogni probabilità insomma Chiara avrebbe chiesto al marito di non essere ripresa. Un modo per tenersi la propria - inedita - privacy dopo le polemiche sorte sul suo conto, in merito alla promozione ingannevole di beneficenza. Nelle immagini, la vediamo solamente camminare dietro ai piccoli, mentre indossa abiti casual, ovvero un paio di jeans e una felpa, che suggeriscono la scelta di trascorrere queste vacanze in chiave casalinga. Qualcuno tra i follower la nota: "Chiara, torna, ci manchi", scrive qualcuno. E ancora: "Chiara, ti aspettiamo".

In molti si chiedevano se Chiara avrebbe avuto la forza di partire per la montagna, dopo il caos sul suo conto. "Abbiamo prenotato cinquemila chalet, vi pare che stiamo a casa?", aveva detto Fedez durante una diretta, prima che esplodesse lo scandalo. Poi però i recenti fatti li hanno costretti proprio a un Natale così morigerato.

Intanto ci pensa il resto della famiglia Ferragni a volare in montagna. Nelle ultime ore infatti le sorelle Valentina e Francesca si sono immortalate durante un pranzo ad alta quota insieme ai rispettivi fidanzati, tornando così a postare regolarmente sui propri profili social dopo un periodo di silenzio che aveva colpito anche loro.