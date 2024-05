La nuova fidanzata di Fedez balla su "Sexy Shop". Lui pubblica il video

Stanotte a mezzanotte è uscito "Sexy Shop", il brano di Fedez con Emis Killa. Nonostante il rapper abbia dichiarato, in occasione del party di lancio, che nessun riferimento nella canzone è legato alla "moglie", come lui ancora la chiama, Chiara Ferragni sono in molti a pensare il contrario. Alcuni versi sono molto espliciti: "Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci male, una fede nuziale con il foro d'uscita. Per ogni tua amica sei fatta di fama, eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita", è impossibile non pensare all'imprenditrice leggendoli (o cantandoli).

Nelle sue storie Instagram il rapper ha condiviso alcuni momenti del release party e poi ecco che, scaricando il video da TikTok, ha pubblicato la clip in cui la sua presunta nuova fidanzata, la modella ventenne Garance Authié, balla su questi versi della nuova futra hit: "Senorita, stai ballando sola. Calamita per la mia pistola, non fidarti mai. Dici che sono un bugiardo, ma per te io non cambio". Che sia un caso che Garance abbia scelto proprio quel pezzo? O forse ci sta rivelando che la seniorita che è una "calamita per la mia (di Fedez) pistola" è proprio lei? Può essere un caso, oppure no.