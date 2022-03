Fedez ai medici: "Vivo grazie a voi". Poi pubblica un video verità dell'intervento

"Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita". Comincia così il post con cui Fedez ringrazia i medici che lo hanno sostenuto in questi difficili giorni segnati dall'operazione di rimozione del tumore al pancreas. Questa mattina le dimissioni dall'ospedale San Raffaele di Milano.

"Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff - si legge nel post condiviso dal rapper su Instagram - Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere".

La dura realtà della malattia

A corredo delle sue parole, il cantante pubblica immagini che hanno l'intenzione di raccontare senza filtri la dura realtà della malattia. In un video, Federico si mostra in un momento successivo all'intervento in cui, proprio grazie al personale medico, riesce a rimettersi in piedi.

Al suo fianco c'è poi, sempre, l'immancabile Chiara Ferragni, la moglie che non lo ha lasciato solo un secondo in questa difficile fase della sua vita. "È stata dura ma siamo a casa - ha scritto Chiara una volta usciti dall'ospedale - Grazie a tutti i medici, infermieri e personale del San Raffaele per averci fatto sentire sempre al sicuro ea casa, e per averci dato sempre speranza.

Grazie al mio meraviglioso marito per aver combattuto così duramente e per essere stato così coraggioso per la nostra famiglia. Grazie ragazzi per tutto l'amore che proviamo ogni giorno".

La scoperta del tumore al pancreas è avvenuta circa quindici giorni fa. In un primo momento Fedez ha preferito non dichiarare pubblicamente quali fossero i suoi problemi di salute, limitandosi dire che avrebbe cominciato un percorso di cura. E che avrebbe condiviso il tutto con i suoi follower, in virtù del fatto che, quando si è scoperto malato, ha capito quanto la condivisione delle esperienze di dolore sia qualcosa che aiuta chi sta vivendo la stessa realtà. L'annuncio di tumore al pancreas, uno dei più pericolosi, è arrivato solo nel giorno successivo all'intervento, dopo che quest'ultimo ha avuto esito positivo. Ora per lui il ritorno a casa e, nei prossimi giorni, è probabile che chiarirà lui stesso come proseguirà il trattamente della malattia.

