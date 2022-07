Vittoria dice per la prima volta "papà", la gioia di Fedez: il video è virale

Vittoria, la più piccola di casa Ferragnez, è una bambina molto simpatica che grazie anche ai contenuti pubblicati dai genitori è diventata una piccola star dei social. "Monella" (come spesso la chiamano mamma e papà, ma anche i nonni) e molto intelligente è anche un po' dispettosa. Fa gli scherzi al fratello Leone e soprattutto non diceva la parola "papà", sembrava che lo facesse quasi a scherzo a Fedez perché ogni volta che il rapper le chiedeva "Come si dice papà?", la bambina rispondeva "mamma" e poi rideva.

Ma oggi, durante la colazione che Fedez stava riprendendo per una diretta, ecco che la magia si è compiuta: "Ma ora se dicesse in diretta papà, sarebbe bellissimo. Dici papà amore?", "Papà" dice Vittoria, "Cosa?" replica Federico sconvolto. Attimi di sconcerto, il volto di Fedez che si illumina di gioia e quindi per essere sicuro che la bambina l'avesse detto veramente le chiede di ripeterlo e lei lo fa: una nuova parola imparata dalla bambina e la gioia incontenibile di Fedez per essere arrivato al traguardo tanto agognato.

A maggio era diventato virale il video pubblicato dal rapper con una compilation dei miglior momenti in cui aveva provato a farle dire "papà", adesso non poteva che diventare virale il video di Vittoria che finalmente chiama il padre. Su Twitter è diventato di tendenza l'hasthag "Lucia Ferragni" e in molti hanno rinominato il 17 luglio come "festa nazionale".

oggi festa nazionale perché vittoria lucia ferragni ha detto per la prima volta “papà” pic.twitter.com/fJZJo197OC July 17, 2022