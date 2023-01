"Col caz*o che vi pago", Fedez vince la causa contro il Codacons e si intasca anche 20mila euro

"Col caz*o che vi pago" è così che Fedez ha annunciato attraverso le sue storie Instagram di aver battuto il Codacons vincendo una causa pari a oltre un milione di euro. E non solo, il rapper milanese dovrà anche essere risarcito delle spese legali, pari a 20mila euro. Nel 2021, infatti, l'associazione a tutela dei consumatori aveva denunciato Fedez al pagamento dei danni per la raccolta fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo che Fedez aveva organizzato durante la pandemia, raccolta che, però, il tribunale ha ritenuto corretta.

La vittoria per questa causa è stata un momento di grande gioia e soddisfazione per il marito di Chiara Ferragni che non ha nascosto l'euforia per aver vinto una causa che lui stesso riteneva insensata. Il 33enne, infatti, davanti alla camera del suo smartphone, e con indosso una t-shirt con sopra il volto di sua moglie Chiara, si è tolto un sassolino dalla scarpa annunciando a tutti di aver battuto il Codacons al tribunale e di avere diritto perfino al rimborso per le spese legali.

"Vi ricordate quando il Codacons mi aveva querelato e denunciato e chiesto un risarcimento danni di oltre un milione di euro? - dice Fedez ai suoi followers -. Ecco il tribunale ha detto: "Chiedete un milione di euro a Federico? Col caz*o". Li ha condannati anche a risarcire le spese legali, 20mila euro".

Poi Fedez ha messo su un sarcastico discorso di ringraziamento: "Grazie Codacons, vorrei ringraziare i miei genitori che mi hanno supportato, mia moglie, i miei legali, è come se fosse la premiazione di un Oscar per me, figo".