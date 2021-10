Fedez lancia l'allarme: "Mia figlia ha il virus respiratorio Rsv, gli ospedali sono pieni di neonati"

Se fino ad oggi aveva preferito mantenere il silenzio nell'attesa che la situazione si stabilizzasse, adesso Fedez decide di condividere un messaggio in cui spiega quale è il virus che ha portato la figlia Vittoria in ospedale. E, soprattutto, ci tiene a fare un appello ai genitori come lui: quello di fare molta attenzione. Sul tema al momento non si è pronunciata la moglie Chiara Ferragni.

E' di questa sera il post in cui Fedez rivela per la prima volta qual è precisamente la causa del ricovero di Vittoria, sette mesi. La bimba è in ospedale dall'altro ieri, dopo che nella giornata precedente era stata mandata a casa con il compito ai genitori di tenerla sotto osservazione. La situazione è peggiorata nella notte. Tutta colpa del "virus Rsv, ovvero Respirarory synctyal virus", fa sapere Fedez, che invita le persone a restare in allerta, poiché dice che "gli ospedali italiani sono pieni".

"Se avete figli piccoli fate molta attenzione, mi raccomando - scrive in una Instagram Stories su sfondo nero dopo giorni di silenzio - questo virus Rsv, ovvero Respirarory Synctyal Virus, non va preso alla leggera". Poi pubblica un titolo di giornale: "Epidemia virus respiratorio neonati, è allarme: ospedali italiani pieni". Di certo c'è che a trasmettere il virus alla bambina è stato il fratellino Leone, che però sta meglio di lei. La forma peggiore del virus infatti spetterebbe proprio ai neonati e non ai bimbi già grandi, come nel caso dei Ferragnez.

Che cos'è il virus Rsv

Il virus respiratorio sinciziale (sin-SISH-uhl), o RSV, è un virus respiratorio comune che di solito provoca sintomi lievi, simili al raffreddore. La maggior parte delle persone guarisce in una settimana o due, ma l'RSV può essere grave, specialmente per i neonati e gli anziani. RSV è la causa più comune di bronchiolite (infiammazione delle piccole vie aeree del polmone) e polmonite (infezione dei polmoni) nei bambini di età inferiore a 1 anno negli Stati Uniti.

L'RSV può essere pericoloso per alcuni neonati e bambini piccoli. Ogni anno negli Stati Uniti, circa 58.000 bambini di età inferiore ai 5 anni vengono ricoverati in ospedale a causa dell'infezione da RSV. Quelli a maggior rischio di malattie gravi da RSV includono: neonati prematuri; bambini molto piccoli, specialmente quelli di 6 mesi e più giovani; bambini di età inferiore ai 2 anni con malattia polmonare cronica o cardiopatia congenita (presente dalla nascita); bambini con sistema immunitario indebolito; bambini che hanno disturbi neuromuscolari, compresi quelli che hanno difficoltà a deglutire o ad eliminare le secrezioni di muco.

Il dolore di Chiara Ferragni: "Vedere un figlio star male è spaventoso"

Nessun dettaglio aggiunto da Chiara, che nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto della sua famiglia radiosa in un giorno di qualche settimana fa, augurandosi che questo incubo possa presto passare. Un augurio a cui si accodano gli oltre quaranta milioni di follower della coppia, nella speranza che la piccola Vittoria possa tornare presto a casa.