Fedez, come è andata la visita di controllo dopo il tumore

E' stata una giornata impegnativa - soprattutto emotivamente - quella di ieri per Fedez, tornato in ospedale per una visita di controllo a sei mesi dalla rimozione del tumore al pancreas. Il rapper sta seguendo il follow up di routine dopo un intervento del genere, ovvero controlli periodici per seguire il decorso della malattia e verificare l'efficacia delle terapie.

"Oggi visita di controllo dopo sei mesi dalla rimozione del tumore. Mi aspetta una bella risonanza magnetica (che non amo particolarmente). Mandate good vibes" aveva scritto tra le storie Instagram prima di recarsi al San Raffaele - dove è stato operato a marzo - chiedendo ai follower di incrociare le dita per lui. La visita è andata bene e ha confermato che il tumore è stato preso in tempo. "Tutto bene! Grazie di cuore per tutti i bellissimi messaggi" ha scritto Fedez dall'ospedale, per poi tornare a casa ad abbracciare i figli Leone e Vittoria.

I Ferragnez sono appena tornati da Disneyland Paris, dove hanno trascorso un weekend spensierato proprio per scacciare le preoccupazioni per la visita. Fedez dovrà continuare a fare controlli, ma fortunatamente il peggio è passato e come ha fatto sapere più volte, la malattia lo ha migliorato, regalandogli una nuova visione della vita.

Fedez e la rimozione del pancreas

Per asportare il tumore a Fedez sono stati rimossi diversi organi come il duodeno, la cistifellea, il pancreas e una parte di intestino. Un intervento importante che ha implicato un radicale cambio di alimentazione, come ha spiegato qualche tempo fa sui social: "Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all'alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l'alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado al ce**o è una festa. E' vero".