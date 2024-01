Fedez alla figlia: "Vittoria, se non fai la brava, ti tolgo Elsa e metto Lino Banfi". Lui risponde con un video

"Ti porto via Elsa e ti metto le foto di Lino Banfi in cameretta": questa la "minaccia" che Fedez ha rivolto alla figlia Vittoria, appassionatissima della protagonista dei film d'animazione Frozen, rimproverata per aver disturbato il gioco a cui lui e il fratellino Leone erano impegnati. Un avvertimento non colto subito dal bambino che ha chiesto al suo papà chi fosse l'uomo citato il quale, citato dal rapper su Instagram, ha prontamente risposto a distanza con un video Instagram.

"Ciao Fedez, hai fatto bene con Vittoria eh, così bisogna fare" ha esordito Lino Banfi nel video postato tra le storie Instagram. Poi le parole rivolte direttamente alla bambina: "Vittoria, stammi a sentire, ha fatto bene papà" ha proseguito l'attore mostrando i poster dei suoi film appesi in casa sua: "Altrimenti mettiamo questi poster e togliamo quelli di Elsa e mettiamo il mio pupazzo, così è contento anche Leone. Ciao a tutta la famiglia". Il saluto è stato evidentemente apprezzato da Fedez che ha ripostato il videomessaggio tra le sue storie Instagram con la definizione di "Numero uno" rivolto al nonno più amato d'Italia.

Di seguito il video di Lino Banfi