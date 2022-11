Fedez, la gag social con Vittoria finisce male

Esperimento biscottino con la Vitto. È la gag messa in piedi da Fedez su Instagram che però non è finita benissimo. Mentre Chiara Ferragni è fuori Milano per un impegno di lavoro, il rapper stamattina si è divertito in casa con la piccola Vittoria ma qualcosa è andato storto.

Seduto davanti all'albero di Natale, Fedez poggia sul tappeto un piatto pieno di biscotti, di cui la figlia è ghiotta: "Abbiamo dei biscottini ma devi aspettare per mangiarli - dice alla bimba mentre riprende tutto con il cellulare - Il papà va un attimo via e tu devi aspettare il papà per mangiarli". Vittoria accenna un sì, ma appena resta da sola scoppia a piangere. Fedez torna immediatamente e lei corre tra le sue braccia, in lacrime. Alla fine i biscotti sono tutti per lei.

In casa con loro c'è anche Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, che guarda con tenerezza il momento tra padre e figlia. Abituata a presenziare sui social di mamma e papà, Vittoria, golosissima, ha solo una regola: sul cibo non si scherza.

