Vittoria non riesce a dire "papà", l'esilarante video di Fedez (diventato virale)

Chiara Ferragni e Fedez ci hanno abituati a entrare nella loro quotidianità, aprire Instagram e vedere nuove storie dell'imprenditrice digitale o del rapper equivale, molto spesso, al poter osservare cosa succede nella loro famiglia. A riscuotere maggiore successo sono ormai i video e i contenuti in cui sono presenti Leone e Vittoria. I due bambini sono sempre sorridenti e spesso regalano delle gioie che riescono a far sorridere. Impossibile non ricordarsi il video in cui Vittoria assaggia il limone che in poche ore era stato visualizzato da oltre 8 milioni di persone o la divertente narrazione della prima cotta della piccola di casa con Luis Sal o ancora la lezione data da Leone al papà sui colori da maschio e da femmina.

Oggi Fedez ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un video esilarante nato dall'accorpamento di più riprese in cui lui cerca di far dire alla figlia "papà". Il risultato è tragicomico per lui, un po' meno per Chiara: la bambina infatti ogni volta che sente "papà" risponde con "mamma". Anche Leone cerca di spiegare a Vittoria come si pronuncia la parola: "Vittoria papà si dice pa-pà", ma non c'è stato nulla da fare, per ora Vittoria chiama "solo" la sua mamma. Federico ci scherza sopra e infatti ha scritto: "Vedrai che una bambina sarà super innamorata del papà... dicevano".