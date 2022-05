Fedro contro Luca Argentero: "Si è rivelato un opportunista, eravamo fratelli dentro e fuori il GF"

Era il 2003 quando Fedro Francioni entrò nella Casa del Grande Fratello. Allora la terza edizione del reality di Canale 5 durò 99 giorni e lui ce ne restò 67, decidendo di uscire quando arrivò la notizia della morte della cara zia Annamaria. Oggi Fedro di anni ne ha 53, è sposato, ha un figlio e vive a Tombolo, in provincia di Padova, dove fa lo speaker in una radio.

Con il Corriere della Sera oggi Francioni rieprcorre quell'esperienza televisiva, condivisa, tra gli altri, con Luca Argentero di cui non conserva un buon ricordo, anzi. Parlando dell'attore, oggi tra i più popolari del monento, Francioni racconta di una lite intercorsa che ha causato la rottura di ogni rapporto con lui, considerato fino a quel momento come un fratello. "Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la Casa. Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento" confida: "Poi col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione".

Nessun ulteriore dettaglio sulle cause della fine della loro amicizia, nata tra le mura posticce di un loft all'epoca ben diverso da quello attuale, come lui stessa nota nel corso dell'intervista.

Fedro ricorda il GF e Barbara d'Urso

La terza edizione del GF è stata la prima condotta da Barbara d'Urso con cui tutt'ora ha un buon rapporto. "Se sei nelle sue grazie ti porta in palmo di mano, se gli stai antipatico è meglio che gli stai a 10 metri di distanza. Io fortunatamente gli ero simpatico e la vedo un paio di volte l’anno quando mi invita a Pomeriggio 5" ha detto della presentatrice Fedro, ricordando di aver vissuto quell'esperienza con molta leggerezza, a differenza di quanto riscontra attualmente. "Oggi è cambiato tutto, parlerei di comportamenti inqualificabili, non c’è nulla di spontaneo, tutto è costruito. Ma forse è dipeso anche dal fatto che il programma dopo tanti anni cerca nuove strade" la sua osservazioni sulle ultime edizioni del reality. Qual è il suo rapporto con la tv oggi? "Io seguivo molto la politica ma me ne sono disamorato e non guardò più i talk show. Seguo lo sport, sono interista è ormai da 40 anni porto questa croce" ha ammesso.

Fedro oggi

Oggi Fedro Francioni è felice della sua vita nel mondo della radio, iniziata un po' per caso. "Terminata l’esperienza al GF avevo iniziato a girare le discoteche e un giorno mi è capitato di passare nella sede delle radio del Gruppo di Roberto Zanella dove tutt’oggi lavoro, ho fatto un provino e da lì poi è iniziato tutto" ha raccontato parlando del suo lavoro a radio Piter Pan dov'è autore e conduttore del programma “Lo sfogatoio” dove si dà voce a tutti su argomenti di forte presa su cui ognuno può dire la sua.

Soddisfatto anche e soprattutto della sua vita privata: "Ho 53 anni e sono serenissimo. Ho un lavoro meraviglioso, guadagno, ho una moglie fantastica e onestamente firmerei per andare avanti così per i prossimi trent’anni" ha ammesso. E sul figlio Gianfilippo che ha sei anni: "Se tempo fa mi avessero detto che sarei diventato padre e avrei messo su famiglia non ci avrei creduto. Proprio io che facevo una vita dissociata" ha aggiunto: "Poi ho incontrato la mia compagna, Elena, che mi ha messo nella retta via. Lei fa la psicologa e molti dicono che mi abbia preso in cura".