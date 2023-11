I Ferragnez hanno traslocato, i primi giorni nella casa nuova e il tour di tutte le stanze

I Ferragnez hanno ufficialmente traslocato nella nuova casa e a farcelo sapere è proprio Chiara Ferragni con un post su Instagram dove mostra i primi scatti di famiglia direttamente dal nuovo salotto extra lusso di casa Ferragnez 2.0. Primo weekend a casa nuova per Chiara, Fedez, Leone, la piccola Vittoria e la cagnolina Paloma che si sono goduti questi nuovi spazi casalinghi in famiglia, mangiando sushi nella loro cucina nuova di zecca, giocando nel salotto con i bimbi e guardando Harry Potter tutti insieme nella loro maestosa sala cinema, vera e propria chicca della nuova casa Ferragnez.

E per svelare ai suoi fan, tutto il meglio della sua nuova super casa, dalla cucina in marmo al divano di design, dalla palestra all'enorme cabina armadio, fino a passare alla sala dei giochi dei bimbi, l'imprenditrice digitale ha regalato a tutti un piccolo tour degli spazi interni dell'appartamento di lusso attraverso le sue stories Instagram dove, orgogliosa, ha mostrato il bellissimo lavoro fatto, negli scorsi mesi, dai suoi architetti.

A saltare all'occhio è subito il soggiorno con un divano ovale dal design modernissimo e tutto sui toni del beige. Una scelta che, però, è stata anche criticata dai fan della coppia che hanno definito il salotto "la sala d'attesa di uno studio dentistico". E poi c'è la cucina con una parete intera ricoperta di innumerevoli quadretti con scatti di famiglia in bianco e nero. E poi ancora l'isola in marmo, la doccia gigantesca dalle mille manopole per regolare l'uscita dell'acqua, la palestra privata con pesi e macchine e la vera e propria chicca della casa, una sala cinema con tanto di poltrone-letto rosse e uno schermo gigantesco dove godersi un film in famiglia o tra amici. E come non citare la cabina armadio di Chiara che è quasi un appartamento a sé rispetto alla casa. E saltando e giocando con i loro bimbi, guardando un bel film al cinema casalingo e godendosi le decorazioni natalizie tra qualche scherzo di Fedez e le marachelle di Paloma, i Ferragnez hanno inaugurato casa nuova che, d'ora in poi, farà da sfondo alla loro vita e alle loro stories.