Ferragnez, "Vacanze con i bambini?": ecco come sono veramente, il video è esilarante

Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza ad Ibiza da qualche giorno con alcuni amici e ovviamente Leone e Vittoria. Tra momenti in spiaggia, cinema nel giardino della villa, l'esilarante momento della merenda di Vittoria che mangia il gelato, baci e coccole con i bambini, ma non è tutto rosa e fiori. Proprio come dimostra il video che hanno condiviso su Instagram Chiara e Fedez ovvero una compilation di momenti chiassosi: Vittoria e Leone che piangono, piccoli momenti di drammi quotidiani, litigi. A corredo del post la didascalia: "Vacanze con i bambini, sarà divertente dicevano".

Nulla di nuovo per i genitori, da sempre i bambini piangono e fanno i capricci, ma Ferragni e Fedez non mostrano quasi mai i momenti di crisi per questo il video fa ridere.

La casa a Ibiza dei Ferragnez

I Ferragnez e gli amici stanno trascorrendo le vacanze in una villa da sogno: le pareti e l'arredamento si giocano tutti sui toni del bianco e del legno, con elegantissimi mobili in vetro. Poi una enorme vetrata che dà sul giardino, la casa è immerna nel verde e gode di una bellissima vista sul mare.