Ferragnez, il costume di Halloween (formato famiglia) è adorabile e i fan impazziscono

I Ferragnez hanno fatto centro anche quest'anno con il loro costume di Halloween formato famiglia. Ormai, i costumi abbinati genitori-figli sono il must have delle festività in costume, come Halloween e Carnevale e la famiglia più social d'Italia, lo sa benissimo, infatti, porta avanti questa tradizione già dal 2017.

Dopo aver provato diversi travestimenti nel corso degli anni, tra cui quello dello scorso anno dedicato alla Famiglia Addams, oggi, Chiara, Fedez e i loro due bambini Leone e Vittoria, in occasione della festa più spaventosa dell'anno hanno scelto di interpretare la Toy Story Family. L'idea è stata di Fedez, che, come ogni anno si diverte a scegliere quale vestito indossare e lo stesso rapper milanese ha ammesso, scherzosamente, di essere talmente euforico delle sue idee sartoriali da voler "mollare tutto per fare il costumista".

I fan della coppia sono letteralmente impazziti nel vedere i loro beniamini interpretare la famiglia di Toy Story ma più di tutti è stato apprezzato il costume di Leone e Vittoria che, uniti da una molla, hanno vestito i panni di Slinky, il cane di Toy Story di cui Leone ha inerpretato la testa e Vittoria il suo sedere.

"Fantastici", "Pazzeschi", "Sempre un passo avanti a tutti", "Siete la famiglia più bella del mondo" sono solo alcuni degli oltre 3000 commenti ricevuti su Instagram e sembra proprio che il duo Ferragni-Fedez non riesca a scendere dalla cresta dell'onda.