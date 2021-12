"Ornella Vanoni critica i Ferragnez e loro si prendono il covid"

Sui social si trova di tutto, anche chi riesce a collegare un tweet alla positività al covid. I particolare si tratta del commento che Ornella Vanoni ha scritto su Twitter sulla serie The Ferragnez "Molto meglio naturale la vera felicità no come i Ferragnis" (sbagliando anche a scrivere la crasi dei due cognomi).

La cantante ha lasciato questo tweet sotto la foto condivisa dall'attore Paolo Stella, che ritraeva il suo Natale passato con la famiglia e con la seguente didascalia "A Natale? Relax. A qualcuno di voi avanza un pò di Xanax?". La frecciatina non è stata commentata dai Ferragnez che adesso hanno da pensare a ben altro: la loro positività al covid.

Da qui l'ironia, se così può essere chiamata, di alcuni utenti sui social che hanno trovato un legame tra l'accusa e il tampone molecolare positivo di Chiara Ferragni e Fedez.

Ornella Vanoni critica iferragnis e loro si beccano il covid? pic.twitter.com/fcWDZkaGEF December 27, 2021